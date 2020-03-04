هاشتاج إعصار الزمالك يكتسح افريقيا يتصدر تويتر.. ومغردون: من رادس راجعين بالصعود يازمالك









احتل الهشتاج رقم ١ فى قائمة الاكثر تدولا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :









‏الزمالك بطل افريقيا ان شاء الله ‎#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا









‏بسم الله 💙

علي بركه الله ، جماهير الزمالك تدعم الزمالك قبل المواجهه الحاسمه امام الترجي في رادس

ابطال الزمالك جاهزين للتحدي 💪





‎#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا









‏زمالك اسمه من ذهب زمالك وحش افريقيا ‎#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا









‏بالدم بالروح افريقيا مش هتروح ‎#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا









‏‏ان شاء الله بطولة افريقيا زملكاوية💪🏹

‎#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا









‏ابطال افريقيا الناس عرفونا وف كل مكان بيشجعونا ملايين بينادوا بإسم نادينا زملكاويه والفخر لينا🇦🇹🇦🇹💪👑

‎#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا













‏‎#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا. ومن رادس باذن الله راجعين بالصعود يازمالك. 🇦🇹🇦🇹🇦🇹💪💪





















دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج #اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا قبل مبارة الزمالك مع الترجى فى اياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا .