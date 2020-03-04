هاشتاج إعصار الزمالك يكتسح افريقيا يتصدر تويتر.. ومغردون: من رادس راجعين بالصعود يازمالك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج #اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا قبل مبارة الزمالك مع الترجى فى اياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا .
احتل الهشتاج رقم ١ فى قائمة الاكثر تدولا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
الزمالك بطل افريقيا ان شاء الله #اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا
بسم الله 💙
علي بركه الله ، جماهير الزمالك تدعم الزمالك قبل المواجهه الحاسمه امام الترجي في رادس
ابطال الزمالك جاهزين للتحدي 💪
#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا
زمالك اسمه من ذهب زمالك وحش افريقيا #اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا
بالدم بالروح افريقيا مش هتروح #اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا
ان شاء الله بطولة افريقيا زملكاوية💪🏹
#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا
ابطال افريقيا الناس عرفونا وف كل مكان بيشجعونا ملايين بينادوا بإسم نادينا زملكاويه والفخر لينا🇦🇹🇦🇹💪👑
#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا
#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا. ومن رادس باذن الله راجعين بالصعود يازمالك. 🇦🇹🇦🇹🇦🇹💪💪