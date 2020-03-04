AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاشتاج إعصار الزمالك يكتسح افريقيا يتصدر تويتر.. ومغردون: من رادس راجعين بالصعود يازمالك

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:37 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
سيد احمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج #اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا قبل مبارة الزمالك مع الترجى فى اياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا .


احتل الهشتاج رقم ١ فى قائمة الاكثر تدولا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 


‏الزمالك بطل افريقيا ان شاء الله ‎#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا


‏بسم الله 💙
علي بركه الله ، جماهير الزمالك تدعم الزمالك قبل المواجهه الحاسمه امام الترجي في رادس
ابطال الزمالك جاهزين للتحدي 💪

‎#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا


‏زمالك اسمه من ذهب زمالك وحش افريقيا ‎#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا


‏بالدم بالروح افريقيا مش هتروح ‎#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا


‏‏ان شاء الله بطولة افريقيا زملكاوية💪🏹
‎#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا


‏ابطال افريقيا الناس عرفونا وف كل مكان بيشجعونا ملايين بينادوا بإسم نادينا زملكاويه والفخر لينا🇦🇹🇦🇹💪👑
‎#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا



‏‎#اعصار_الزمالك_يكتسح_افريقيا. ومن رادس باذن الله راجعين بالصعود يازمالك. 🇦🇹🇦🇹🇦🇹💪💪





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل لقاء زيسكو.. الجماهير تدعم فريقها بهاشتاج #احنا_الزمالك

هاشتاج افريقيا يا أهلي يتصدر تويتر ومغردون: انصرنا يا الله

هاشتاج #بروح_قتالية_السوبر_زملكاوية يتصدر تويتر.. الجماهير تدعم الزمالك قبل السوبر الأفريقي

هيثم فاروق: دخلة جديدة لجماهير الزمالك أمام الترجي بـ كأس السوبر الأفريقي

حازم إمام: الرابع إن شاء الله.. السوبر يا زمالك

ألف مبروك لنادينا.. أيمن حفنى يهنئ الزمالك بكاس السوبر الأفريقي

ترشيحاتنا

الدولار يسجل أدنى مستوى له بتعاملات اليوم

بـ حمالات رفيعة.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل بإطلالة غريبة

المصائب لا تأتي فرادى.. 5 كوارث رياضية في يوم واحد والسبب "كورونا"

الكاف يتوعد الترجي وجماهيره بعقوبات صارمة بسبب الزمالك

عائلة ياسمين عبدالعزيز تكشف أسرار أفرادها..ومتابعون: الدم بيهون

بعد غياب عن السوشيال ميديا.. إيمى سمير غانم تخطف الانظار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوح أرقام خاصة.. مطالبات بتسهيل تراخيص السيارات الكلاسيكية

عمرها 60 عاما.. صور حصرية لـ أبرز السيارات الكلاسيكية في مصر

بملابس عصرية .. مايا دياب تتألق بهذه الإطلالة ..شاهد