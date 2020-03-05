الصناعة: ندعم بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل

أكدت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أن وزارتها تدعم بقوة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها إحدى خطوات الحكومة لتوفير فرص العمل للشباب وتمكينهم.





أضافت في تصريحات لها، أن هناك مساعي حقيقية لاستحداث آليات مختلفة ومتطورة لإدخال التقنيات والنظم الحديثة والعالمية لتلك المشروعات في مصر، مؤكدة أنها تستهدف دعم المجالات القائمة والبحث عن مجالات جديدة وغير تقليدية لإقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.





أشارت إلي أنه يمكن الاستفادة من نظام الفرنشايز للشركات العالمية والمحلية لتطوير الآليات والنظم الإدارية والفنية التي تعمل من خلالها تلك المشروعات مما يعمل على زيادة قدراتها الإنتاجية والتسويقية ويجعلها أكثر قدرة على الاستمرار والاستقرار وتوفير فرص العمل.





وأوضحت أن المشروعات العاملة من خلال علامات فرنشايز شهيرة ودولية أو محلية تتميز بأنها عالية الربحية ولها قدرات تنافسية متميزة عن المشروعات التقليدية بسبب مساندة ودعم الشركات الكبرى المانحة لحق الامتياز التجارى.