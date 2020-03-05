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سيارات

«جيلي» تستثمر 326 مليون دولار لبناء أقمار صناعية لدعم السيارات الذاتية

الخميس 05/مارس/2020 - 04:57 ص
صدى البلد
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رصدت شركة جيلى لصناعة السيارات الصينية، 326 مليون دولار؛ للاستثمار في مصنع أقمار صناعية في الصين يتعلق بتقنيات القيادة الذاتية.


يقوم المصنع التابع لشركة جيلي لصناعة السيارات، ببناء أقمار صناعية مخصصة فقط لإرسال بيانات دقيقة عن المناخ والطرق إلى السيارات الذاتية ضمن وظائف أخرى.


وتهدف "جيلى" لصنع 500 قمر صناعي كل عام حتى عام 2025 بالتعاون مع العلامة الفرعية التابعة لها المخصصة لبحث وتطوير الأقمار الصناعية المعروفة باسم Geespace، والتي تم تدشينها في 2018.


ويبدأ إطلاق الأقمار الصناعية الجديدة بحلول نهاية عام 2020، ومن أهم أهدافها توفير إنترنت فائق السرعة وملاحة دقيقة وتحسين القدرات الحسابية لأنظمة القيادة الذاتية في السيارات لشركة جيلى وعلامة فولفو المملوكة لها أيضًا.


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