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محافظات

بسبب التزويغ.. إحالة العاملين بـ 8 مراكز شباب للتحقيق في القليوبية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:57 م
مركز شباب
مركز شباب
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إبراهيم الهوارى

أمر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية بإحالة العاملين بـ 8 مراكز شباب بإدارة شباب بنها للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل في أوقات العمل الرسمية.

جاء القرار نتيجة مذكرة متابعة اللجنة المشكلة برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية وكشفت لجنة المتابعة عن غلق مراكز شباب منشأة بنها وكفر سعد التابعين لإدارة شباب بنها.

في حين تبين غياب العاملين بمراكز شباب ( بتمده، وجزيرة بلي، وعزبة نجيب، وكفر الأربعين، و ميت راضي، وكفر مويس)، حيث وجدت المراكز مفتوحة في غياب بعض العاملين.

كما شملت المتابعة أيضا مركز شباب عزبة زكي والذي تبين التزام العاملين به وذلك استمرارا لخطة متابعة مراكز الشباب بالقليوبية في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتقديم خدمات أفضل للشباب والطلائع في شتى المجالات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز.

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