رفع المهارات الشخصية والحرفية كمدخل لسوق العمل.. ندوة بـ قومي المرأة في البحيرة

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة اليوم الأربعاء ندوة بعنوان " رفع المهارات الشخصية والحرفية كمدخل لسوق العمل " لمجموعات من طالبات وطلاب المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بدمنهور تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وبحضور المهندسة زكية رشاد مقررة الفرع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإهتمام بالمرأة وتمكينها باعتبارها الركن الحصين لأسرتها بالتزامن مع القرب بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة .





وأكدت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة على أهمية الندوة في ربط الخريجين بسوق العمل وتأهيلهم على متطلبات العمل.





وأشارت إلى عقد دورات تدريبية للمرأة ولمن يرغب من الطالبات الحضور على فن التبريد والتكييف وإصلاح الحاسب الآلي، والمحمول، وزراعة عيش الغراب وتسويقه ،والاشغال اليدوية والهاند ميد مثل التطريز والخياطه لافتة إلى الإعداد لعقد العديد من تلك الدورات بداية من شهر أبريل.





وشارك بالندوة كل من المهندس على جمال الدين.المدير التنفيذى لمشروع التنمية الريفية بالبحيرة، والدكتور سامح عشماوي. أستاذ بالمعهد العالي للخدمه ، وهناء السنباطى نائب مدير مركز التدريب المهنى بحوش عيسى.





وفى سياق آخر أعلنت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة عن خريطة عمل المجلس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذى يبدأ يوم ٨ من شهر مارس الجارى مشيرًا إلى تدشين "يوم للمحبة والسلام" بتكليف من الأمانة العامة للمجلس بقرية الحجناية بمركز دمنهور وذلك يوم الأحد المقبل بالإضافة إلى تنظيم عن عن الأسرة فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بالتعاون مكتبة مصر العامة يوم الثلاثاء المقبل بمركز الإبداع بدمنهور.



