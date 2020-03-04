وكيل البرلمان: دور النائب تشريعى وليس استخراج رخص ونقل عمود كهرباء

أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب الرئيس الشرفى لحزب الوفد، أن وظيفة نائب البرلمان هى التشريع والرقابة طبقا، لمهنته، ومحافظته التي يمثلها والقطاعات.

وتابع وهدان خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، قائلا:"الناس لسه شايفه أن دور النائب يكون خدمى مثلا يروح يجيب رخصة قيادة، يروح قسم شرطة، ينقل عمود كهرباء، كل دا مش شغل النائب خالص".

وأوضح وكيل مجلس النواب، أنه من المفترض تكون وظيفة النائب البرلمانى هي تشريع القوانين، والرقابة على الفساد وحل المشاكل العامة وليست الخاصة، لافتا إلى أن الانشغال بالخدمات الخاصة للمواطنين يؤثر سلبيا على إطلاع النائب بوظيفة المنوط بها تحت قبة البرلمان.

وأكد وهدان أن هناك متطلبات ليكون عدد النواب داخل المجلس 600 نائب ممثلين عن الشعب المصرى،لافتا إلى أن هذه المتطلبات تتماشى مع قواعد الامم المتحدة من حيث عدد تمثيل أعضاء البرلمان عن الشعب، ومصر بها حوالى 60 مليون ناخب.