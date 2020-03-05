بنات الثانوية العامة يبحثون عن تاريخ آخر ملوك مصر في ركن حلوان.. صور

استقبل متحف ركن فاروق بحلوان برئاسة الدكتور محمد كامل، مدير عام المتحف أمس، الأربعاء، مجموعة من تلميذات الثانوية اللاتي قمن بجولة في المتحف للتعرف علي تاريخه.





الجولة جاءت في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم وإدارة ذوي القدرات الخاصة بوزارة السياحة والآثار، وضمت المجموعة طالبات مدرسة سعد زغلول الثانوية بنات ومدرسة 15 مايو الثانوية بنات "التوجيه العام للصحة النفسية".





وقاموا بجولة مجانية في المتحف، وصاحبتهن فيها رضا صلاح أمين أول متحف ركن حلوان وإسراء محمد أمين متحف، حيث يعد متحف"إستراحة" ركن حلوان الخاصة بالملك فاروق من أبرز منشآت العصر الحديث.





وخلال الجولة كشفت رضا صلاح للتلميذات تاريخ المتحف،والذي يقع عند نهاية كورنيش النيل فى مدخل حلوان جنوب القاهرة، وقد ظل على حالته بعد قيام ثورة يوليو، حتى تم ضمه عام 1976 إلى هيئة الآثار، وخضع لقانون حماية الآثار الذى يجرم التعدى عليها.





وقالت لهن: وفي 2 أغسطس 2016 تم افتتاح المتحف، بعد إغلاقه لأكثر من 5 سنوات منذ عام 2011 عقب حالة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير،ويضم المتحف جانبا من مقتنيات الأسرة العلوية فى مصر، وقد تم تجهيز المتحف ووضع البطاقات التوضيحية لكل المقتنيات الأثرية داخل المتحف واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة.





كما تم ضم متحف ركن حلوان ضمن مسار "رحلة حابى"، والتى أطلقتها الوزارة منذ عامين للربط بين عدد من المواقع الأثرية على النيل منها المتحف المصرى بالتحرير وقصر الأمير محمد على بالمنيل وقصر المنسترلى خاصة وأن لمتحف ركن حلوان خمسة مراسي للسفن، الأمر الذى يسهل إدماجه ضمن مسار الرحلة.





وتم بناء الاستراحة فيما بين عامى 1941: 1942 م للملك فاروق واستخدمها لتكون إحدى استراحاته الشتوية وأطلق عليها "ركن فاروق" أو استراحة فاروق الملكية وبعد قيام ثورة يوليو، كان نصيبها الحماية والمحافظة عليها، باعتبارها من ثروات الشعب وممتلكاته، وأنها ينبغى أن تؤول إليه، إلى أن تم إدراجها على قائمة الآثار والمتاحف التاريخية.





ويضم المتحف جانبا من المقتنيات الملكية من أثاث وتماثيل ومقتنيات فنية ولوحات ونماذج أثرية، كما ضُم إليها المقتنيات الخاصة باستراحة الملك فاروق بالهرم التى كانت مشونة من قبل ومتحف المنيل بالقاهرة ومن أهمها نماذج كنوز الفرعون الشاب لتوت عنخ آمون.



