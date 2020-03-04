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أخبار العالم

حزب الله العراقي: لدينا أدلة على تورط مسؤولين في مقتل سليماني والمهندس

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدر حزب الله العراقي بيانا أكد فيه تورط مسؤولين رفيعين في الدولة، في عملية اغتيال قائد فيلق القدس القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وابو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي.

واتهم البيان إحدى الرئاسات بالعراق مع رئيس المخابرات بالمساعدة في قتل سليماني والمهندس، وأبدت استعدادها لتقديم الأدلة لرئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي فقط.

وقال البيان:"إن كان هناك شك في ضلوع الكاظمي بقتل قادة النصر، فالمعلومات المتوافرة لدى أحد قادة الأجهزة الأمنية، (وهو الذي تحدث بالأمس) تنفي ذلك الشك، وتؤكد أنه متورط بذلك، وأن تلك الجريمة التاريخية قد تمت بعلم إحدى الرئاسات الثلاث التي سهلت هذا العمل الجبان".

وأضاف:"نحن مستعدون لتقديم ما لدينا من معلومات عن هذا الموضوع لشخص السيد عادل عبد المهدي حصرا".


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