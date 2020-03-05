اختيار الدكتورة سميرة عزت منسقا للشبكة القومية للبنوك الحيوية في مصر

اختيرت الدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد القومي بـ جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منسقا للشبكة القومية للبنوك الحيوية بالجمهورية.

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كان ذلك خلال اللقاء العلمي الأول لمبادرة الشرق الأوسط للتدريب علي أخلاقيات البحث العلمي Middle East Research Ethics Training Initiative . MERETI) لإنشاء الشبكة القومية للبنوك الحيوية الذي حضره ممثلين للجامعات والمستشفيات والمراكز البحثية التي بها بنوك حيوية اوتنوي إنشاء بنوك حيوية.

وأوضحت الدكتورة سميرة عزت أنه تم خلال اللقاء عرض خبرة المعهد في إنشاء بنك حيوي حيث يعد المعهد من اول المعاهد البحثية التي أنشأت بنكًا حيويا بالتعاون مع البنوك الحيوية الموجودة في مصر.



