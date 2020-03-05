AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اختيار الدكتورة سميرة عزت منسقا للشبكة القومية للبنوك الحيوية في مصر

الخميس 05/مارس/2020 - 02:46 ص
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
Advertisements
قســم التعليــــم

اختيرت الدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد القومي بـ جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منسقا للشبكة القومية للبنوك الحيوية بالجمهورية.


بروتوكول تعاون بين مركز الدراسات الوطنية وكلية التجارة جامعة المنوفية

في شهر.. مركز سموم جامعة المنوفية يستقبل 24 حالة تسمم بحبة الغلة



كان ذلك خلال اللقاء العلمي الأول لمبادرة الشرق الأوسط للتدريب علي أخلاقيات البحث العلمي Middle East Research Ethics Training Initiative . MERETI) لإنشاء الشبكة القومية للبنوك الحيوية الذي حضره ممثلين للجامعات والمستشفيات والمراكز البحثية التي بها بنوك حيوية اوتنوي إنشاء بنوك حيوية.


وأوضحت الدكتورة سميرة عزت أنه تم خلال اللقاء عرض خبرة المعهد في إنشاء بنك حيوي حيث يعد المعهد من اول المعاهد البحثية التي أنشأت بنكًا حيويا بالتعاون مع البنوك الحيوية الموجودة في مصر.


وأشارت إلى أن اللقاء أسفر عن الاتفاق علي إنشاء شبكة للبنوك الحيوية تكون تابعة للاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية والبحث العلمي واختيارها منسقا للشبكة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحث العلمي تعلن برنامج المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB

التعليم العالي تعلن خطة عام 2020

تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج المركز الدولى للهندسة الوراثية

تعرف على استراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير البحث العلمي في 2020

مكافحة العدوى من الأمراض الفيروسية والإيدز في ندوة بمعهد الكبد بجامعة المنوفية

خالد عبد الغفار يستعرض خطة وزارة التعليم العالي خلال عام 2020 .. فيديو

ترشيحاتنا

الزمالك يتراجع عن مضاعفة مكافأة السوبر الأفريقي والمصري .. لهذا السبب

قرار جديد.. رفع الإيقاف عن كهربا عقب مواجهة صن داونز فى إياب دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

ذئب بشري.. حبس أب 4 أيام اعتدى على ابنته جنسيًا فى المحلة

مسروقة.. سبب حذف يوتيوب مهرجان عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال

مبروك لـ بنت الجيران.. الموسيقيين تستحدث شعبة لضم مطربي المهرجانات بشروط

كيف تم إعدام هشام عشماوي ولماذا يوضع غطاء أسود على الرأس.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وغير تقليدية.. شاهد تصميمات شانيل بـ أسبوع الموضة في باريس

رئيس نادي الرحلات يؤكد مشاركة السيارات الكلاسيكية في معرض Automech Formula القادم

في البيت الأبيض.. لقاء يجمع ترامب وكيم كاردشيان.. ما السر؟