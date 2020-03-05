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سيارات

فولكس فاجن تدرس إيقاف تصنيع سيارات الغاز الطبيعي نهائيا

الخميس 05/مارس/2020 - 07:34 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، عزمها التوقف عن إنتاج السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي مستقبلًا.


وصرح "فرانك فيلش"، مدير التطوير في المجموعة أثناء لقاء صحفى مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، بأنه لن تكون هناك موديلات لاحقة من السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وأن هذا القرار كان نتيجة انخفاض أرقام مبيعاتها بشكل كبير.

 

وأوضح "فيلش"، أن فولكس فاجن ستركز الفترة المقبلة على إنتاج السيارات الكهربائية، واستبعاد السيارات التي تعمل بالوقود الاصطناعي والهيدروجين.

 

ووفقًا للصحيفة الألمانية، فإن إقبال المستهلكين على شراء السيارات التي تعمل بالغاز ضعيف، كما أنه من غير المتوقع أن ترتفع مبيعات هذه السيارات بشكل ملحوظ.

 

وتابع "فيلش" أنه إذا أخذنا التحول في التنقل وأهداف البيئة مأخذ الجد، فيجب علينا أن نركز على المحركات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية، مشيرا إلى أن كل شيء آخر من شأنه إهدار الطاقة المتجددة.

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