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حسن شاكوش يكشف التفاصيل الكاملة لحفل استاد القاهرة وأزمة بنت الجيران ..فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 02:50 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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محمد حليم قنديل
قال الفنان حسن شاكوش مطرب المهرجانات، إنه تلقى اتصالا هاتفيا وتم إبلاغه بأنه سيكون ضمن المطربين الذين سوف يحيون حفلًا باستاد القاهرة الدولي.


وأضاف حسن شاكوش، أثناء حواره التليفزيوني في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، أن الذي أبلغه أشار إلى مشاركة عمر كمال.


وتابع مطرب المهرجانات، أنه عندما تم إبلاغه بأن الحفلة ستقام لحب مصر لم يرفض حينها الدعوة وقام بالموافقة فى حينها، مضيفا أن جميع النجوم الذين قاموا بالغناء فى الحفلة قاموا بعمل بروفات فنية تجهيزا للحفل.


وأوضح حسن شاكوش، أنه لم يتم إبلاغه هو وعمر كمال بتلك البروفات الفنية التى أقاموها نجوم الغناء قبل الحفل بيوم، مشيرًا إلى أن تمت مفاجئته بتشغيل أغنية بنت الجيران بنسختها القديمة وليست التى قام بالتعديل عليها.


وأشار حسن شاكوش، إلى أنه عندما بدأت أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة فى الحفل وعند الألفاظ التى قام بحذفها واستبدالها قام بعمل تشويش على صوت الجمهور لكي لا يتم نطق تلك الألفاظ مرة أخرى.

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