AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم التسمية قبل الوضوء.. مجمع البحوث

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:34 م
حكم التسمية قبل الوضوء..
حكم التسمية قبل الوضوء.. مجمع البحوث
Advertisements
محمود ضاحي
قال لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن الوضوء من أجل العبادات ومكفرات الذنوب والخطايا، وقد وردت بذلك النصوص الكثيرة ومنها: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ», وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ " قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ". 

وأضاف مجمع البحوث عبر الفيسبوك: اختلف الفقهاء فى حكم التسمية فى أول الوضوء على قولين: القول الأول: ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة ، القول الثاني: ذهب الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة وابن عبدالسلام من المالكية إلى وجوبها، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) رواه الترمذي.

والقول المفتى به هو قول الجمهور بأن التسمية سنة؛ وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم في وضوؤه صحيح، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء، وعليك بالتهيؤ النفسي بأن لا تنشغل بغير الوضوء قبل الشروع فيه والله اعلم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضل الوضوء بالماء البارد .. وهل الساخن ينقص الثواب؟.. 8 مكافآت ربانية

حكم تأخير الصلاة عن وقتها ؟ المفتي السابق يجيب

هل الوضوء يكفر كبائر الذنوب ؟..علي جمعة: مع كل قطرة ماء تسقط خطيئة

هل التسمية قبل الوضوء واجبة؟.. البحوث الإسلامية يجيب

هل يفضل نطق البسملة قبل البدء في أي أمر.. علي جمعة يجيب

طريقة التوبة من الكبائر بـ5 أعمال تغسلك من كل الذنوب ويغفل عنها كثيرون

ترشيحاتنا

رسميًا.. عقوبات مغلظة على الترجي من الكاف بسبب أحداث استاد القاهرة

الترجي في ورطة قبل مباراة الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا

الغيابات تضرب الترجي.. يواجه الزمالك بدون مدرب وصانع ألعاب وظهير أيسر

الطبيب الشرعي السوري يتدخل.. تطور مفاجئ فى قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

بـ حمالات رفيعة.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل بإطلالة غريبة

هل اكتشفت مصر مصلًا لعلاج كورونا.. متحدث الصحة يوضح الحقيقة

AdvertisementS

بعد المنشور المثير للجدل.. رد فعل ناري من ياسمين عبد العزيز على شقيقها

هل اكتشفت مصر مصلًا لعلاج كورونا.. متحدث الصحة يوضح الحقيقة

لأول مرة.. تركي آل الشيخ يكشف أسرار استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

الطبيب الشرعي السوري يتدخل.. تطور مفاجئ فى قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

ما بيصرفش على ابنه.. ظهور مفاجئ لطليقة شقيق ياسمين عبد العزيز في أزمته مع الفنانة

مرتضى منصور ينعى محمود الجوهري.. اِعرف موعد الجنازة ومكان العزاء

بعد فضح ياسمين وشقيقها.. 10 صور لطليقة وائل عبد العزيز وابنها

ثروة محمد صلاح.. موقع أمريكي يكشف قيمتها منذ انطلاق مسيرته الاحترافية

غاوي مشاكل.. صالح جمعة يدهس موظفا فى الجيزة بسيارة شقيقه عبد الله.. تفاصيل

قرار جديد.. رفع الإيقاف عن كهربا عقب مواجهة صن داونز فى إياب دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

قرار عاجل من الحكومة التونسية بشأن مباراة الزمالك والترجي

رسميًا.. عقوبات مغلظة على الترجي من الكاف بسبب أحداث استاد القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوح أرقام خاصة.. مطالبات بتسهيل تراخيص السيارات الكلاسيكية

عمرها 60 عاما.. صور حصرية لـ أبرز السيارات الكلاسيكية في مصر

بملابس عصرية .. مايا دياب تتألق بهذه الإطلالة ..شاهد