شرطة التعمير تغلق 693 منشأة مخالفة خلال شهر فبراير

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر فبراير 2020 من ضبط العديد من القضايا والمخالفات.





ففى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية تم إلغاء تخصيص وسحب 13 وحدة، و غلق وتشميع 324 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، و إيقاف 693 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، و ضبط 74 مخالفة إستئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، و ضبط 525 مخالفات مبانى لشروط التخصيص، و ضبط 317 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص .





كما تم ضبط 236 تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى، و ضبط 139 واقعة فض أختام، و ضبط 81 مخالفة مرورية متنوعة .





وفى مجال البحث الجنائى تم ضبط 4 قضايا نصب وتزوير، و ضبط قضية تموين، و ضبط 123 قضية سرقة تيار كهربائى ، ومياه عمومية و ضبط 26 قضية إتلاف مال عام، و ضبط 4 قضايا سرقة مواد محجرية .





وفى مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط 34 مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، و فى مجال ضبط الباعة الجائلين تم ضبط 11 بائع جائل ، وعدم حمل شهادة صحية.



