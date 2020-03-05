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حوادث

شرطة التعمير تغلق 693 منشأة مخالفة خلال شهر فبراير

الخميس 05/مارس/2020 - 07:52 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر فبراير 2020 من ضبط العديد من القضايا والمخالفات.

ففى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية تم إلغاء تخصيص وسحب 13 وحدة، وغلق وتشميع 324 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، وإيقاف 693 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، وضبط 74 مخالفة إستئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، وضبط 525 مخالفات مبانى لشروط التخصيص، وضبط 317 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص .

كما تم ضبط 236 تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى،  وضبط 139 واقعة فض أختام، وضبط 81 مخالفة مرورية متنوعة .

وفى مجال البحث الجنائى تم ضبط 4 قضايا نصب وتزوير، وضبط قضية تموين، وضبط 123 قضية سرقة تيار كهربائى ، ومياه عمومية وضبط 26 قضية إتلاف مال عام، وضبط 4 قضايا سرقة مواد محجرية .

وفى مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط 34 مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وفى مجال ضبط الباعة الجائلين تم ضبط 11 بائع جائل ، وعدم حمل شهادة صحية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.
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