نبيل الحلفاوي يكشف عن دفعته في معهد الفنون المسرحية

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، كشف عبرها عن دفعته في معهد الفنون المسرحية، ورفقاء الدراسة.





وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدة رد بها على أحد متابعيه، قائلًا: "نعم العزيز محمد صبحي دفعتي وكذلك الأعزاء هادي الجيار ولطفي لبيب وشعبان حسين ونادية فهمي وكان معنا الدكتور رمزي العدل وسامي فهمي ويسري مصطفى في السنة الأولى ثم تأخروا عنا لأسباب مختلفة.. ومن دفعتنا في قسم أدب المسرح العزيز لينين الرملي وزوجته(فيما بعد)العزيزة فاطمة المعدول".





من جهة أخرى، انضم نبيل الحلفاوي، مؤخرًا إلى فريق عمل مسلسل "القاهرة كابول" والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.