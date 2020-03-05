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فن

نبيل الحلفاوي يكشف عن دفعته في معهد الفنون المسرحية

الخميس 05/مارس/2020 - 12:50 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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سعيد فراج
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، كشف عبرها عن دفعته في معهد الفنون المسرحية، ورفقاء الدراسة. 

وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدة رد بها على أحد متابعيه، قائلًا: "نعم العزيز محمد صبحي دفعتي وكذلك الأعزاء هادي الجيار ولطفي لبيب وشعبان حسين ونادية فهمي وكان معنا الدكتور رمزي العدل وسامي فهمي ويسري مصطفى في السنة الأولى ثم تأخروا عنا لأسباب مختلفة.. ومن دفعتنا في قسم أدب المسرح العزيز لينين الرملي وزوجته(فيما بعد)العزيزة فاطمة المعدول". 

من جهة أخرى، انضم نبيل الحلفاوي، مؤخرًا إلى فريق عمل مسلسل "القاهرة كابول" والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.  

ويشهد العمل مشاركة عدد من الفنانين حيث يعتمد بشكل كبير على البطولة الجماعية منهم طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وتأليف عبد الرحيم كمال واخراج حسام على. 

يذكر أن "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعد أن قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت
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