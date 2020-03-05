حظك اليوم الخميس 5 - 3 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك؛ لذلك نستعرض اليوم الخميس 5- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الخميس 5-3- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





برج الحمل





مهنيًا: تبدو معظم الأحيان غير واثق بنفسك، وهذا الأمر يسبب انسحاب الدعم الخارجي عنك. لا تتصرف بعشوائية أو تكبّر بل كن متواضعًا.

عاطفيًا: لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة. هو يشعر ما تقوم به وما تبذله من جهد في سبيل إرضائه.

صحيًا: استغل كل دقيقة من أوقات فراغك وعطلك للقيام بمشاريع ترفيهية تدخل البهجة إلى النفوس.





برج الثور





مهنيًا: تركّز كل اهتماماتك على الاستثمارات والأموال والماديات وتواكب الظروف المتعلّقة بهذا المجال.

عاطفيًا: ينتابك شعور جميل اليوم تجاه الحبيب وتواجهه بما يزعجك، فيساعدك في إيجاد الحلول.

صحيًا: برهن للمقرّبين منك أن هادئ الأعصاب ولا شيء سيجعلك تنفعل بعد اليوم.





برج الجوزاء





مهنيًا: تبدأ بتجسيد أعمالك ويكون التعاون مع الزملاء حتميًا لا بل ضروريًا ويجعلك متألقًا في حضورك وحديثك وطريقة إقناعك.

عاطفيًا: تتعرض لبعض المضايقات من الأهل بسبب علاقتك مع الحبيب، تحاور معه بموضوعيه فقد تصل معه إلى حل مناسب.

صحيًا: القيام برحلة ترفيهية خارج البلاد ضرورية إذا كانت خارجًا من أزمة مهنية.





برج السرطان





مهنيًا: تشعر بالاطمئنان والراحة، وتتلقى رسائل تهنئة او محبة وتعاضدًا وتأييدًا. قد تسافر او تقوم برحلة او بزيارة وتشعر بالارتياح.

عاطفيًا: تبدو أكثر إيجابية في حياتك العاطفية، ما يولد ارتياحًا لدى الشريك والقضاء معه أجمل الأوقات.

صحيًا: تعيش في محيط يولي الاهتمام بالصحة عناية كبيرة، فلا يمكنك أن تكون بعيدًا عن هذا الجو.





برج الاسد





مهنيًا: تلتبس عليك الأمور وتبذل جهودًا كبرى بغية تسوية بعض الاوضاع اوفهم امزجة المحيطين بك، وتنجح في ذلك .

عاطفيًا: علاقة جديدة في الأفق، حاول أن تدرس الأمور بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة

صحيًا: أنصحك بالتروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك.





برج العذراء





مهنيًا: تحوّل المشكلات الخطرة إلى إبداع ونجاح، وتستعيد بسمتك وحسّك الفكاهي وقدرتك المذهلة على المفاوضات الناجحة. .

عاطفيًا: لا تكن مترددًا قم بما عليك تجاه الشريك عاطفيًا واجتماعيًا، ولن تكون إلا مرتاحًا معه.

صحيًا: استشر أخصائي التغذية ليزودك الإرشادات السليمة الخاصة بالحمية أو أنواع الطعام التي عليك تناولها.





برج الميزان





مهنيًا: يلوّح هذا اليوم ببعض الالتباس، وربما يشير إلى فسخ عقد مع أحد الشركاء خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

عاطفيًا: تعامل الشريك كما يجب، ما ينعكس إيجابًا على العلاقة، وتسير الأمور كما تشتهيان .

صحيًا: نصيحة لك أن تبتعد قدر الإمكان عن تناول الحلويات الغنية بالسمن. .





برج العقرب





مهنيًا: اذا كنت تناقش عقودًا واتفاقات فلن تعرف التعثّر وتقنع الآخرين بوجهة نظرك بنجاج.

عاطفيًا: خذ قسطًا من الراحة، وخصوصًا إذا كنت تنوي اتخاذ قرار نهائي بشأن علاقتك بالشريك.

صحيًا: بغية الحصول على جسم رشيق ومشيق يكمن الحل في الحمية والرياضة.





برج القوس





مهنيًا: تكون مضطرًا إلى خوض مواجهة قوية للدفاع عن مكتسباتك، وهذا لن يكون سهلًا، لكن النصر سيكون إلى جانبك.

عاطفيًا: تتحمل اليوم مسؤولية كبيرة وتتخذ قرارات حاسمة بشأن العلاقة بالشريك.

صحيًا: لا تكثر من أنواع الأطعمة الدسمة مساء، حاول تناول وجبة خفيفة.





برج الجدي





مهنيًا: إذا عاكستك الأمور في بعض المهام؛ فعليك مراجعة أصحاب الاختصاص لإيجاد الحلول المناسبة فيرتاح بالك.

عاطفيًا: راجع بعض المشاكل وأمعن النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب.

صحيًا: احذر اضطرابات الفخذ والساقين، بالإضافة إلى الحمّى.





برج الدلو





مهنيًا: قد تتسلم منصبًا مهمًا في الأيام المقبلة، لكنّ الأمر مرهون بمدى تمكنك من إظهار كفاءتك لهذا المنصب.

عاطفيًا: تعيش يومًا عاطفيًا مميزًا، هل طرحت على نفسك السؤال عن السبب؟ حاول ذلك تعرف الجواب.

صحيًا: كن منتبهًا لصحتك كما تنتبه لعملك، فكلاهما مفيد لك ويريحك.





برج الحوت





مهنيًا: لك حقوق لكن عليك واجبات، وهذا يوفّر لك مزيدًا من الاستقرار المستقبلي.

عاطفيًا: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغييرات والحسم إيجابًا بحسب مبتغاك.

صحيًا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.