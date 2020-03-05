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حظك اليوم الخميس 5 - 3 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي

الخميس 05/مارس/2020 - 12:50 ص
حظك اليوم الخميس
حظك اليوم الخميس 5 - 3 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد ال
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هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك؛ لذلك نستعرض اليوم الخميس 5- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الخميس 5-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

برج الحمل

مهنيًا: تبدو معظم الأحيان غير واثق بنفسك، وهذا الأمر يسبب انسحاب الدعم الخارجي عنك. لا تتصرف بعشوائية أو تكبّر بل كن متواضعًا.
عاطفيًا: لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة. هو يشعر ما تقوم به وما تبذله من جهد في سبيل إرضائه.
صحيًا: استغل كل دقيقة من أوقات فراغك وعطلك للقيام بمشاريع ترفيهية تدخل البهجة إلى النفوس.

برج الثور

مهنيًا: تركّز كل اهتماماتك على الاستثمارات والأموال والماديات وتواكب الظروف المتعلّقة بهذا المجال.
عاطفيًا: ينتابك شعور جميل اليوم تجاه الحبيب وتواجهه بما يزعجك، فيساعدك في إيجاد الحلول.
صحيًا: برهن للمقرّبين منك أن هادئ الأعصاب ولا شيء سيجعلك تنفعل بعد اليوم.

برج الجوزاء

مهنيًا: تبدأ بتجسيد أعمالك ويكون التعاون مع الزملاء حتميًا لا بل ضروريًا ويجعلك متألقًا في حضورك وحديثك وطريقة إقناعك.
عاطفيًا: تتعرض لبعض المضايقات من الأهل بسبب علاقتك مع الحبيب، تحاور معه بموضوعيه فقد تصل معه إلى حل مناسب.
صحيًا: القيام برحلة ترفيهية خارج البلاد ضرورية إذا كانت خارجًا من أزمة مهنية.

برج السرطان

مهنيًا: تشعر بالاطمئنان والراحة، وتتلقى رسائل تهنئة او محبة وتعاضدًا وتأييدًا. قد تسافر او تقوم برحلة او بزيارة وتشعر بالارتياح.
عاطفيًا: تبدو أكثر إيجابية في حياتك العاطفية، ما يولد ارتياحًا لدى الشريك والقضاء معه أجمل الأوقات.
صحيًا: تعيش في محيط يولي الاهتمام بالصحة عناية كبيرة، فلا يمكنك أن تكون بعيدًا عن هذا الجو.

برج الاسد

مهنيًا: تلتبس عليك الأمور وتبذل جهودًا كبرى بغية تسوية بعض الاوضاع اوفهم امزجة المحيطين بك، وتنجح في ذلك .
عاطفيًا: علاقة جديدة في الأفق، حاول أن تدرس الأمور بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة
صحيًا: أنصحك بالتروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك.

برج العذراء

مهنيًا: تحوّل المشكلات الخطرة إلى إبداع ونجاح، وتستعيد بسمتك وحسّك الفكاهي وقدرتك المذهلة على المفاوضات الناجحة. .
عاطفيًا: لا تكن مترددًا قم بما عليك تجاه الشريك عاطفيًا واجتماعيًا، ولن تكون إلا مرتاحًا معه.
صحيًا: استشر أخصائي التغذية ليزودك الإرشادات السليمة الخاصة بالحمية أو أنواع الطعام التي عليك تناولها.

برج الميزان

مهنيًا: يلوّح هذا اليوم ببعض الالتباس، وربما يشير إلى فسخ عقد مع أحد الشركاء خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
عاطفيًا: تعامل الشريك كما يجب، ما ينعكس إيجابًا على العلاقة، وتسير الأمور كما تشتهيان .
صحيًا: نصيحة لك أن تبتعد قدر الإمكان عن تناول الحلويات الغنية بالسمن. .

برج العقرب

مهنيًا: اذا كنت تناقش عقودًا واتفاقات فلن تعرف التعثّر وتقنع الآخرين بوجهة نظرك بنجاج.
عاطفيًا: خذ قسطًا من الراحة، وخصوصًا إذا كنت تنوي اتخاذ قرار نهائي بشأن علاقتك بالشريك.
صحيًا: بغية الحصول على جسم رشيق ومشيق يكمن الحل في الحمية والرياضة.

برج القوس

مهنيًا: تكون مضطرًا إلى خوض مواجهة قوية للدفاع عن مكتسباتك، وهذا لن يكون سهلًا، لكن النصر سيكون إلى جانبك.
عاطفيًا: تتحمل اليوم مسؤولية كبيرة وتتخذ قرارات حاسمة بشأن العلاقة بالشريك.
صحيًا: لا تكثر من أنواع الأطعمة الدسمة مساء، حاول تناول وجبة خفيفة.

برج الجدي

مهنيًا: إذا عاكستك الأمور في بعض المهام؛ فعليك مراجعة أصحاب الاختصاص لإيجاد الحلول المناسبة فيرتاح بالك.
عاطفيًا: راجع بعض المشاكل وأمعن النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب.
صحيًا: احذر اضطرابات الفخذ والساقين، بالإضافة إلى الحمّى.

برج الدلو

مهنيًا: قد تتسلم منصبًا مهمًا في الأيام المقبلة، لكنّ الأمر مرهون بمدى تمكنك من إظهار كفاءتك لهذا المنصب.
عاطفيًا: تعيش يومًا عاطفيًا مميزًا، هل طرحت على نفسك السؤال عن السبب؟ حاول ذلك تعرف الجواب.
صحيًا: كن منتبهًا لصحتك كما تنتبه لعملك، فكلاهما مفيد لك ويريحك.

برج الحوت

مهنيًا: لك حقوق لكن عليك واجبات، وهذا يوفّر لك مزيدًا من الاستقرار المستقبلي.
عاطفيًا: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغييرات والحسم إيجابًا بحسب مبتغاك.
صحيًا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار.
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