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اقتصاد

المالية توافق علي منح المزايا النقدية للعاملين بالصحة بشرط.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:38 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى

قررت وزارة المالية صرف المزايا المالية الممنوحة للعاملين بالقطاع الصحي والمخاطبين بقانون شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة حتي أول العام الميلادي الجاري.

وقال خطاب صادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة المحاسب عماد عواد برقم 31 لسنة 2020؛ أنه يشترط لسريان الاعتماد المالي الخاص بصرف المزايا المالية؛ أن يتم الالتزام بحظر أي تعديلات بتلك المزايا سواء كانت بقرار وزارية او محافظين أو سلطات مختصة إلا بعد الرجوع لـ" المالية" لأخذ رأيها و العرض علي رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وشدّدت الوزارة علي المراقبين الماليين التابعين لها علي مستوى الجهاز الإداري والجهات الخاضعة للموازنة العامة بمراقبة تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.

المالية توافق علي منح المزايا النقدية للعاملين بالصحة بشرط.. اعرف التفاصيل
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