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أخبار العالم

النمسا: مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي انتهت للأبد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:31 م
اردوغان
اردوغان
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أ ش أ
اعتبر الكسندر شالينبرج وزير الخارجية النمساوي أن التطورات الأخيرة التى تسببت فيها السياسات التركية من دفع اللاجئين إلى الحدود اليونانية وابتزاز الاتحاد الأوروبي جعلت فرص انضمام تركيا للاتحاد معدومة وأن المفاوضات انتهت للأبد.

وقال وزير الخارجية النمساوي في تصريح له مساء اليوم الأربعاء: "إن هذه هي الخطوة الصحيحة والمنطقية التى يجب أن يعلنها الاتحاد الأوروبي صراحة الآن".

ودعا ألكساندر شالينبرج بروكسل إلى سرعة إعلان إنهاء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع تركيا. 

وأضاف الوزير أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تدرك فداحة هذا السلوك التركي العدواني الأخير، مشيرا إلى أن النمسا تعتقد منذ فترة طويلة أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد نوعا من النفاق.
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