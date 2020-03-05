سارة نجيب مع السلطانة غادة عبد الرازق.. و«فلانتينو» في رمضان ..صور

خضعت الفنانة الشابة سارة نجيب، لجلسة تصوير جديدة استعدادا لأعمالها الفنية الجديدة التي أعلنت عنها في وقت سابق حيث تشارك في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، الذي تقوم ببطولته النجمة غادة عبدالرازق، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2020، وتؤدي في المسلسل شخصية فتاة تدعى شيماء تدور بشأنها أحداث مثيرة.









كما تشارك سارة نجيب في رمضان المقبل بمسلسل "ڤلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ومن المُقرر عرضه في رمضان القادم ويشارك في بطولته كل من داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، سليمان عيد، بدرية طلبة، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد الكيلاني.









وعلى صعيد السينما، انتهت سارة منذ أيام من تصوير مشاهدها في فيلم "الغريب" تحت قيادة المخرج محمود كامل، والذي يقوم ببطولته الفنان شريف سلامة، والفنانة إيمان العاصي، وهو من تأليف أحمد ومصطفى الدهان، الفيلم أكشن ينتمي إلى أفلام الرعب.





وتواصل تصوير مشاهدها في فيلم "اركب التريند" من بطولة الفنان مصطفى أبو سريع، مروة عبد المنعم، طاهر أبو ليلة، أحمد سلطان ونور الكاديكي، وسيشارك في الفيلم شخصيات عدة من أبطال السوشيال ميديا وسيكون ظهورهم مفاجأة للجمهور.



