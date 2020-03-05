AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أثناء عبوره المزلقان.. مصرع عامل بناء صدمه قطار في كفر الشيخ

الخميس 05/مارس/2020 - 05:09 ص
قطار
قطار
Advertisements
محمود زيدان
لقي عامل بناء مصرعه بكفر الشيخ، بعد أن صدمه القطار القادم من محطة قلين في الاتجاه إلى دمنهور، وذلك أثناء سيره وعبوره شريط السكة الحديدية أمام شركة مياه الشرب بمدينة دسوق.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد بوصول "إ.ع" 30 سنة، عامل بناء، إلى مستشفى دسوق العام مصابًا باضطراب في درجة الوعي وكسر بالعضد الأيمن واشتباه كسر بالكتف الأيمن واشتباه نزيف داخلي المخ والصدر وسحجات متفرقة، وتوفي عقب ذلك.

كشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، أنه أثناء سير القطار 815 القادم من محطة قلين في الاتجاه إلى دمنهور، اصطدم بالمتوفى، حال عبوره لشريط السكة الحديدية من معبر غير قانوني أمام شركة مياه الشرب، ما أدى إلى إصابته ووفاته.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ والصدر، ولا توجد شبهة جنائية، وجرى تحرير المحضر رقم 2/ 141 أحوال قسم شرطة السكة الحديدية بكفر الشيخ، وأعيده قيده برقم 1036 لسنة 2020م، إداري قسم دسوق. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقنا

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بمزلقان السوق بكفر صقر

مصرع موظف صدمه قطار أثناء عبور مزلقان في المنوفية

ترشيحاتنا

بشرى للموظفين.. المالية توافق على صرف مقابل الإجازات نقديًا قبل العمل بـ قانون الخدمة المدنية

عشماوي يكشف كواليس إعدام العناصر الإرهابية: «بيشتمونا»

الشرطة تفتش منزل حارس ريال مدريد السابق بتهمة تهرب ضريبي وغسيل أموال

لمرضى الغدة الدرقية.. 8 أطعمة تحد من زيادة الوزن

بعد المنشور الفاضح.. وائل عبد العزيز: ما من أسد يجيب على الكلاب

«اهدى شوية»..عماد متعب يوجه رسالة لـ كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها حفاضات الأطفال.. البريطانيون يرتدون أشياء غريبة للحماية من كورونا

أزرق x أزرق.. مي عمر تتألق في أحدث جلسة تصوير

كورونا ينقسم إلى نوع أشد فتكا.. ويمكنه الانتشار في البول والبراز أو الغازات