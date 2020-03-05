أثناء عبوره المزلقان.. مصرع عامل بناء صدمه قطار في كفر الشيخ

لقي عامل بناء مصرعه بكفر الشيخ، بعد أن صدمه القطار القادم من محطة قلين في الاتجاه إلى دمنهور، وذلك أثناء سيره وعبوره شريط السكة الحديدية أمام شركة مياه الشرب بمدينة دسوق.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد بوصول "إ.ع" 30 سنة، عامل بناء، إلى مستشفى دسوق العام مصابًا باضطراب في درجة الوعي وكسر بالعضد الأيمن واشتباه كسر بالكتف الأيمن واشتباه نزيف داخلي المخ والصدر وسحجات متفرقة، وتوفي عقب ذلك.





كشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، أنه أثناء سير القطار 815 القادم من محطة قلين في الاتجاه إلى دمنهور، اصطدم بالمتوفى، حال عبوره لشريط السكة الحديدية من معبر غير قانوني أمام شركة مياه الشرب، ما أدى إلى إصابته ووفاته.





بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ والصدر، ولا توجد شبهة جنائية، وجرى تحرير المحضر رقم 2/ 141 أحوال قسم شرطة السكة الحديدية بكفر الشيخ، وأعيده قيده برقم 1036 لسنة 2020م، إداري قسم دسوق.



