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رياضة

إهداء درع الزمالك للسفير المصري في تونس

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أهدي المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك في تونس درع النادي إلى السفير المصرى بتونس  نبيل الحبشي على هامش اقامه حفل عشاء للبعثة مساء اليوم.
 ووجه رئيس بعثة الزمالك الشكر للسفير المصري بتونس باسم المستشار مرتضى منصور رئيس النادي  بعد الجهد الكبير الذي بذلته السفاره في تقديم كل الإمكانات للبعثة منذ وصولها.
وتمنى السفير التوفيق لفريق الزمالك فى مباراته أمام الترجي التونسي في عودة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا المقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل  باستاد رادس.

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