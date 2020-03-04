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وكيل النواب: لن نسمح للجانب الإثيوبى بالاعتداء على حق مصر فى المياه

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:47 م
سد النهضة
سد النهضة
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أسامة علي

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب،أن الجانب الإثيوبى يدعى كذبا، إن الدولة المصرية تقف أمام خطط التنمية التي يستهدفونها، مؤكدا أن مصر عرضت عليهم العديد من المساعدات منها إمداد إثيوبيا بالكهرباء.

وتابع وهدان خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" حصة مصر فى مياه النيل،حق أصيل ولن يفرط فيها سياسى أو تنفيذى، مشيدا بدور المفاوض المصرى فى قضية سد النهضة بداية منذ بدء المفاوضات منذ سنوات، وحتى انسحاب الجانب الاثيوبى من حضور الاجتماع الأخير بالولايات المتحدة.

وتابع وكيل مجلس النواب، أن انسحاب الجانب الاثيوبى من المفاوضات، يقدم عدة دلائل وهى أنهم لا يريدون التفاوض ويريدون الاعتداء على حق مصر فى المياه"، معقبا "لن نسمح بالاعتداء على حقنا فى المياه".

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