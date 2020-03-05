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توك شو

بسيبه في المشنقة 10 دقائق.. عشماوي يروي ماذا بعد تنفيذ حكم الإعدام ..فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 03:10 ص
حسين الفقي الشهير
حسين الفقي الشهير بـ عشماوي
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هاني حسين
قال حسين الفقي، منفذ أحكام الإعدام السابق، إن إرهابيي "عرب شركس" كفروا الجميع وأهاليهم، ويستحقون حكم الإعدام.


وأضاف حسين الفقي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "بعد تنفيذ حكم الإعدام مباشرةً يُترك المحكوم عليه بالإعدام في حبل المشنقة 10 دقائق في الشتاء، وثلث ساعة في الصيف قبل فك حبل المشنقة من رقبته".


وأوضح حسين الفقي "طبيب الطب الشرعي يكشف على المسجون بعد تنفيذ حكم الإعدام"، متابعًا "إجراءات تنفيذ حكم الإعدام واحدة، ولدينا حوالي 14 سجنًا تنفذ فيها أحكام الإعدام".


وأكمل حسين الفقي "غرفة الإعدام لها مواصفات معينة لتنفيذ الحكم بسلاسة"، مشيرا إلى أنه "أوقف ذات مرة حكمًا بالإعدام؛ بسبب اشتباه في اسم، وذلك للتعرف على اسم المسجون كاملًا ولكن تم التأكد من الاسم، وتم تنفيذ حكم الإعدام بعد ذلك".


وتابع حسين الفقي "مسجون الإعدام لا يعرف النوم؛ لأنه يعيش في حالة قلق وخوف مستمر، ونحصل على مواصفات المسجون وحجمه، للتعرف على كيفية تنفيذ حكم الإعدام".


وأكد حسين الفقي أن "مسجون الإعدام بيموت نفسيا اول لما يوصل منطقة الإعدام، ويتم إحكام السيطرة على مسجون الإعدام قبل أن يؤذي نفسه".
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