التخطيط: مهتمون بالاستثمار في قطاع النقل

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وزارتها تدعم بقوة قطاع النقل باعتباره أهم القطاعات التى يتم استثمار مبالغ ضخمة بها، في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.





وأوضحت في تصريحات صحفية، أن اهتمام الحكومة بقطاع النقل ساعد في ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق والبنية التحتية.





وأشارت إلى أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يعود إيجابيًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أصبح توطين تلك الصناعة ضرورة مُلحة لاستدامة الخدمة المقدمة في هذا القطاع وخاصة مع التزايد السكاني والتوسع العمراني كما أن له قيمة مضافة تتمثل في المكون التكنولوجي العالي الذي يعود ايجابيًا على النمو في مصر.



