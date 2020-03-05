AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط: مهتمون بالاستثمار في قطاع النقل

الخميس 05/مارس/2020 - 04:52 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
Advertisements

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وزارتها تدعم بقوة قطاع النقل باعتباره أهم القطاعات التى يتم استثمار مبالغ ضخمة بها، في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.


وأوضحت في تصريحات صحفية، أن اهتمام الحكومة بقطاع النقل ساعد في ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق والبنية التحتية.


وأشارت إلى أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يعود إيجابيًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أصبح توطين تلك الصناعة ضرورة مُلحة لاستدامة الخدمة المقدمة في هذا القطاع وخاصة مع التزايد السكاني والتوسع العمراني كما أن له قيمة مضافة تتمثل في المكون التكنولوجي العالي الذي يعود ايجابيًا على النمو في مصر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرا النقل والتخطيط يناقشان تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة النقل 2020/2021..صور

وزيرة التخطيط: مصر قفزت 90 مركزا في مجال جودة الطرق عالميا

السعيد والوزير يناقشان الخطة الاستثمارية للنقل.. توفير جميع الاعتمادات المطلوبة لاستكمال المشروعات.. مصر قفزت للمركز 28 في التصنيف الدولى لجودة الطرق

التخطيط: إشادة مؤسسات التمويل الدولية بالإصلاح الاقتصادي يعطينا ثقلا

الحكومة تعرض مستهدفات التنمية المستدامة للعام المالي المقبل.. تفاصيل

الرئيس يطالب بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها ودعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة

ترشيحاتنا

مرتضى منصور ينعى محمود الجوهري.. اِعرف موعد الجنازة ومكان العزاء

الطبيب الشرعي السوري يتدخل.. تطور مفاجئ فى قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

كيف تم إعدام هشام عشماوي ولماذا يوضع غطاء أسود على الرأس.. تفاصيل

لمرضى الغدة الدرقية.. 8 أطعمة تحد من زيادة الوزن

فضح أزمة طلاقها وعلاقتها مع أحمد العوضي.. تطور أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها

هل يمكن لفيتامين سي القضاء على فيروس كورونا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها حفاضات الأطفال.. البريطانيون يرتدون أشياء غريبة للحماية من كورونا

أزرق x أزرق.. مي عمر تتألق في أحدث جلسة تصوير

كورونا ينقسم إلى نوع أشد فتكا.. ويمكنه الانتشار في البول والبراز أو الغازات