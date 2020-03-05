لما لاقيتك.. مروة ناجي تكشف عن قصة كليبها الجديد

صرحت الفنانة مروة ناجي بعد فترة من التكتم حول أخبار كليبها الجديد "لما لاقيتك"، الذي قامت بتصويره مؤخرا في عدة مناطق فى لبنان، بأن قصة الكليب إهداء من رجل الأعمال "فهد الزاهد" صاحب شركة "لايف ستايلز ستوديوز" الشركة المنتجة للكليب.









وأكدت مروة ناجي، في بيان صحفي، أن قصة الفيديو كليب مشوقة جدا، وأن الجمهور لن ينصرف عن مشاهدته ولو ثانية واحدة، وسيكون حريصين على متابعة أحداثه من بدايته لنهايته، مشيرة إلى أن قصة الكليب التى وصفتها بالجميلة جدا كونها فيلما روائيا قصيرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وليس مجرد كليب.





وأعربت ناجي عن سعادتها بتعاونها الثانى مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" بعد تعاونهما الأول فى كليب "حبيت من قلبى"، والذى حقق ملايين المشاهدات، مؤكدة أنها مدينة للشركة بكل هذا النجاح، حيث أشادت ناجى بمجهود "لايف ستايلز ستوديوز" الكبير فى توفر كل الطاقات والإمكانيات، لتقديم أعمال مميزة تظهر بشكل راقى ومحترم يليق بالجمهور المصرى والعربى، وتنضم لأرشيف المكتبة السمعية والبصرية لسنوات عديدة استمرارا لما قدمة عمالقة الغناء العربى , لذلك تعمل الشركة دائما بحب حيث توفر أفضل الإمكانيات لتخرج الأغنية او الكليب فى أفضل صورة.





من جهه أخرى، أشادت مروة ناجى، بالمجهود الذى بذله المخرج اللبنانى المتميز " فادى حداد "، والذى استخدم أحدث التقنيات التكنولوجية الموجودة فى العالم , لكى يخرج العمل بشكل مبهر ومختلف عن كل الكليبات التى تم طرحها فى الفترة الأخيرة , حيث أكد حداد ان كليب "لما لاقيتك" يعتبر من أجمل أعماله التى قدمها.





كليب "لما لاقيتك" تم تسجيله باستوديو "صوت الحب"، من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدى وميكس وماستر عمار خاطر وإخراج المخرج الكبير فادى حداد فى ثانى تعاون له مع الفنانة مروة ناجى، بعد كليب "حبيت من قلبى" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



