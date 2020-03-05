AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لما لاقيتك.. مروة ناجي تكشف عن قصة كليبها الجديد

الخميس 05/مارس/2020 - 01:22 ص
مروة ناجى
مروة ناجى
Advertisements
سعيد فراج
صرحت الفنانة مروة ناجي بعد فترة من التكتم حول أخبار كليبها الجديد "لما لاقيتك"، الذي قامت بتصويره مؤخرا في عدة مناطق فى  لبنان، بأن قصة الكليب إهداء من رجل الأعمال "فهد الزاهد" صاحب شركة "لايف ستايلز ستوديوز" الشركة المنتجة للكليب. 


وأكدت مروة ناجي، في بيان صحفي، أن قصة الفيديو كليب مشوقة جدا، وأن الجمهور لن ينصرف عن مشاهدته ولو ثانية واحدة، وسيكون حريصين على متابعة أحداثه من بدايته لنهايته، مشيرة إلى أن قصة الكليب التى وصفتها بالجميلة جدا كونها فيلما روائيا قصيرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وليس مجرد كليب.  

وأعربت ناجي عن سعادتها بتعاونها الثانى مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" بعد تعاونهما الأول فى كليب "حبيت من قلبى"، والذى حقق ملايين المشاهدات، مؤكدة أنها مدينة للشركة بكل هذا النجاح، حيث أشادت ناجى بمجهود "لايف ستايلز ستوديوز" الكبير فى توفر كل الطاقات والإمكانيات، لتقديم أعمال مميزة تظهر بشكل راقى ومحترم يليق بالجمهور المصرى والعربى، وتنضم لأرشيف المكتبة السمعية والبصرية لسنوات عديدة  استمرارا لما قدمة عمالقة الغناء العربى , لذلك تعمل الشركة دائما بحب حيث توفر أفضل الإمكانيات لتخرج الأغنية او الكليب فى أفضل صورة.

من جهه أخرى، أشادت مروة ناجى، بالمجهود الذى بذله المخرج اللبنانى المتميز " فادى حداد "، والذى استخدم أحدث التقنيات التكنولوجية الموجودة فى العالم , لكى يخرج العمل بشكل مبهر ومختلف عن كل الكليبات التى تم طرحها فى الفترة الأخيرة , حيث أكد حداد ان كليب "لما لاقيتك" يعتبر من أجمل أعماله التى قدمها.

كليب "لما لاقيتك" تم تسجيله باستوديو "صوت الحب"، من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدى وميكس وماستر عمار خاطر وإخراج المخرج الكبير فادى حداد فى ثانى تعاون له مع الفنانة مروة ناجى، بعد كليب "حبيت من قلبى" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.     

ومن المقرر طرح كليب "لما لاقيتك " خلال الفترة المقبلة على العديد من القنوات الفضائية بمجرد انتهاء المخرج فادى حداد من استكمال المراحل النهائية للكليب الذى يعتبر نقلة نوعية للفنانة مروة ناجى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح أغنية كنزة مرسلي كانت باينة وهذا ما حققته.. فيديو

تحدت العواصف الثلجية.. مروة ناجى تنتهى من تصوير لما لقيتك فى بيروت

أحمد المالكي يتعاون مع المطربة مروى ناجي في لما لاقيتك

بعد نجاح كليب سعادتك.. مروى عيسى ولايف ستايلز ستوديوز يستعدان لطرح أغنية جديدة

لايف ستايلز ستوديوز تعلن خطتها الإنتاجية مع وائل جسار وأحمد شيبة

ترشيحاتنا

مين أحلى .. دنيا وإيمى سمير غانم تتألقان بإطلالات كاجوال

سامح شكري يطالب الدول العربية بدعم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة

أخبار النادي الأهلي.. عبد الله بكري يوقع للمارد الأحمر.. والقلق يسيطر على صن داونز

ذئب بشري.. حبس أب 4 أيام اعتدى على ابنته جنسيًا فى المحلة

مبروك لـ بنت الجيران.. الموسيقيين تستحدث شعبة لضم مطربي المهرجانات بشروط

الغيابات تضرب الترجي.. يواجه الزمالك بدون مدرب وصانع ألعاب وظهير أيسر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. شاهد سيارة باتمان الجديدة

لوح أرقام خاصة.. مطالبات بتسهيل تراخيص السيارات الكلاسيكية

عمرها 60 عاما.. صور حصرية لـ أبرز السيارات الكلاسيكية في مصر