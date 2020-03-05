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كل شيء نصيب.. حسن شاكوش يعلق على أزمة بنت الجيران ..فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 04:07 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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محمد حليم قنديل
علق الفنان حسن شاكوش مطرب المهرجانات، على أزمة أغنية بنت الجيران الشهيرة، قائلا "كل شيء نصيب.. والحمدلله على كل اللى حصل".

وأضاف حسن شاكوش خلال حواره التليفزيوني ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، أنه كان يحلم بأن يقف على مسرح كبير لكي يقوم بعمل عظيم لمصر، ويدخل البهجة إلى الشعب.

وتابع مطرب المهرجانات، أنه عندما تم إبلاغه بأن هناك حفلة ستقام فى حب مصر سيشارك بها لم يرفض حينها الدعوة وقام بالموافقة فى حينها، مضيفًا أن جميع النجوم الذين قاموا بالغناء فى الحفلة دخلوا بروفات فنية تجهيزا للحفل.

وأوضح حسن شاكوش، أنه لم تم إبلاغه هو وعمر كمال بتلك البروفات الفنية التى أقاموها نجوم الغناء قبل الحفل بيوم، مشيرا إلى أن تمت مفاجئته بتشغيل أغنية بنت الجيران بنسختها القديمة وليست التى قام بالتعديل عليها.

وأشار إلى أنه عندما دارت أغنية بنت الجيران بنسختها القديمة فى الحفل وعند الألفاظ التى قام بحذفها واستبدالها قام بعمل "غلوشة" على الجمهور لكي لا يتم نطق تلك الألفاظ مرة أخرى.
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