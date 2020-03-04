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محافظات

مستقبل وطن ينظم قافلة طبية للعيون في كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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محمود زيدان
نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة كفر الشيخ قافلة طبية للعيون لمدة يومين في مركز سيدى سالم.

جاء ذلك تحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم وذلك في إطار المبادرات والفعاليات التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات.

وقال الدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري للحزب بكفر الشيخ، إن القافلة استمرت لمدة يومين؛ الأول في قرية الورق، والثاني في قرية منشأة عباس.

وأوضح شحاتة، أنه جرى الكشف على 1200 حالة من أبناء القريتين والقرى المجاورة لهما بإشراف العمدة محمد زكريا شتا أمين الحزب بمركز سيدى سالم وبحضور ياسر عبد الحافظ، أمين التنظيم بسيدي سالم وكبار العائلات وعمد ومشايخ القريتين.

وأشار أمين العمل الجماهيري بالمحافظة الى أنه تم عمل نظارات طبية لمائتي حالة وتحويل ما يقرب من 150 حالة للعلاج بالمستشفيات المتخصصة.

ومن جانبهم، عبر أهالي قريتي الورق و منشأة عباس عن سعادتهم البالغة بالقافلة الطبية للعيون بمركز سيدى سالم خاصة أنها أول  قافلة للعيون تدخل القريتين.

وقدموا الشكر لحزب مستقبل وطن وقياداته الوطنية للمشاركة المجتمعية المستمرة  وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين في شتى المجالات .

ويأتي ذلك في إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية للاهتمام بالصحة العامة لتحقيق التقدم والتنمية.
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية للعيون في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية للعيون في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية للعيون في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية للعيون في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية للعيون في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية للعيون في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية للعيون في كفر الشيخ.. صور
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