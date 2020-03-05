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أخبار البلد

اليوم عقد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لمناقشة ميزانية 2019

الخميس 05/مارس/2020 - 12:35 ص
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
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شيماء مجدي
أعلنت النقابة العامة للمهندسين، انعقاد الجمعية العمومية العادية لأعضائها لعام 2020 اليوم، الخميس الموافق 5 مارس، على أن يكون الانعقاد الأول العاشرة صباحًا، والانعقاد الثاني الساعة ١٢، وذلك بمقر النقابة بوسط القاهرة.

وتناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها النقابة في عام 2019، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2020، إضافةً إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء، والمُعتمدة من مجلس النقابة.

كما نوهت النقابة بأنه سيكون انعقاد الجمعية العمومية العادية، لنقابة المهندسين، صحيحا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء ممن لهم حق الحضور، وسدد الاشتراكات حتى عام 2018، على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين.

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