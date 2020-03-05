كلنا مصابون بـ كورونا.. مزحة مخيفة من الأمير ويليام للعمال ..فيديو

مازح الأمير ويليام، بعض العمال بطريقة مخيفة أمس، الأربعاء، أثناء جولته برفقة زوجته الدوقة كيت ميدلتون في أيرلندا.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد مزح الأمير ويليام مع بعض العمال الذين قابلهم، فقد شعر بالسعال وقال لهم لا تقلقوا إنها الكورونا، ليصابوا بالفزع بعد نطقه لهذه الكلمات.





وتحدث دوق كامبريدج مع عمال الطوارئ الأيرلنديين خلال حفل استقبال سفير بريطانيا في أيرلندا في مصنع شهير بالبلاد، وطلب ويليام من أحد المساعدين الطبيين الحديث عن فيروس كورونا.





وقال الأمير ويليام : "أراهن أن الجميع مثلي لديهم فيروس كورونا، أنا مصاب بالسعال"، وتابع ويليام: " هل يبدو الأمر مثيرًا جدًا لفيروس كورونا في الوقت الحالي؟ أم هل تتم مبالغة في وسائل الإعلام؟".





ورغم المخاوف المتزايدة من انتشار فيروس كورونا في العالم، إلا أن الأمير ويليام والدوقة كيت سيقومان بزيارة أيرلندا لمدة 3 أيام، مع مقابلة الناس المعتادة دون ارتداء كمامة، على عكس الملكة إليزابيث التي فضلت ارتداء القفازات أثناء تسليمها الأوسمة خلال حفل استثمار.



