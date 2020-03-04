مان سيتي يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. وتوتنهام إلى الأشواط الإضافية

تأهل فريق مانشستر سيتي، لدور ربع النهائي، لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي شيفيلد وينزداي، بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ 16.





كان السيتيزينز المسيطر على أحداث الشوط الأول، قريبًا من التسجيل عن طريق لاعبه جواو كانسيلو، لكن رأسيته أخطأت المرمى في الدقيقة 45.





وفي الشوط الثاني، استطاع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53، بعد تمريرة من زميله الفرنسي بنجامين ميندي، ليقود فريقه لدور ربع النهائي.





يذكر أن فرق تشيلسي وشيفيلد يونايتد ونيوكاسل يونايتد قد تأهلوا لدور ربع النهائي من البطولة أمس.





وفي نفس الدور، أنتهت مباراة توتنهام مع نوريتش سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية لحسم المتأهل.