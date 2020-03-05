والد الشهيد عمرو صلاح للرئيس السيسي: رجعت حق ولادك ووفيت بوعدك.. النهاردة عيد

وجه المهندس صلاح عفيفى، والد الشهيد الرائد عمرو صلاح، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا "سيادة الرئيس وعدتنا وأوفيت بوعدك"، تعليقا على تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى.





وأضاف صلاح عفيفي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دى إم سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، "قلت يا ريس إنك مش هتسيب حق ولادك والنهاردة جبت حقهم والنهاردة عيد علينا".





وأكد والد الشهيد الرائد عمرو صلاح، أن الفرحة دخلت اليوم قلب كل أم وأب لـ شهيد، والكل فى انتظار القضاء على كافة الإرهابيين.





وأعلن المتحدث العسكري، في وقت سابق، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى صباح أمس، الأربعاء؛ تنفيذًا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بعد استنفاد هشام عشماوي كافة درجات التقاضي طبقًا للجرائم الواردة بالفيديو الخاص باعترافاته.





ويعد هشام عشماوي، من أخطر قيادات الإرهاب في العالم، وأكبر العقول المدبرة والمنفذة لأغلب الحوادث الإرهابية في مصر، حيث تولى التدريب العسكري لجماعة أنصار بيت المقدس، معلنا قيادة واحدة من أكبر الجماعات الإرهابية ضد وطنه، وضد بلاد العرب "ليبيا"، حيث قدم كل وسائل القتل والتخريب والتدمير في الأرض.



