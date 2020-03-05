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رياضة

أزمة عنيفة تهدد استمرار سيد عبد الحفيظ مع الأهلي.. تفاصيل

الخميس 05/مارس/2020 - 12:21 ص
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
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محمد رشاد
قال الإعلامي إسلام صادق٬ إن سيد عبدالحفيظ٬ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى٬ يواجه أزمة عنيفة داخل القلعة الحمراء في الفترة الحالية.

وقال "صادق"، فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "هناك صراع داخل الأهلى قد يطيح بسيد عبد الحفيظ من الأهلى فى الموسم المقبل٬ ومن الممكن عدم وجوده خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "عبدالحفيظ حذر اللاعبين من التواصل مع أى مسئول داخل الأهلى باستثناء محمود الخطيب٬ رئيس النادي الأهلى٬ كما أنه يشعر باستياء من جانب بعض المسؤولين وخاصة العامري فاروق الذي يرفض استمراره فى منصب مدير الكرة".

واختتم "سيد عبدالحفيظ يواجه دعم من جانب الخطيب والدرندلي ومرتجي ولكن هناك من يرفض استمراره الفترة المقبلة".
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