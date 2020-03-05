نيفين عيد: تطبيق «رفيقي» يوفر أكثر من 200 مدرس في جميع المواد الدراسية.. فيديو

أكدت نيفين عيد، عضو مجلس إدارة شركة تطبيق "رفيقي"، أن الغرض منه إنهاء الدروس الخصوصية التي أصبحت ظاهرة موجودة في كل بيت، كما أنها تعد معاناة لأولياء الأمور.





وأضافت "عيد"، أثناء استضافتها ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه لا بد من استغلال التكنولوجيا في تعليم الطلاب بكافة المراحل التعليمية وخدمة أي شخص يريد أن يطور نفسه.





وتابعت عضو مجلس إدارة شركة تطبيق "رفيقي"، أن فكرة البرنامج جاءت لتوفير الوقت على أولياء الأمور المنهكين من متاعب الحياة، وأن يكون الطالب له حرية اختيار المدرس.





وأشارت نيفين عيد، إلى أن لدينا أكثر من 200 مدرس وندرس عددًا من اللغات الأجنبية المختلفة مختلفة، مؤكدة أنه يمكن أن يتم الحصول على الحصة الدراسية عبر التطبيق، واختيار المادة والمرحلة العمرية والمدرسين.



