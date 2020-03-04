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أخبار العالم

ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا لـ 12 شخصاً.. و8 مليارات دولار لمكافحة الفيروس

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة "فرانس برس" أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع ليصل إلى 12 شخصا.

وقالت إنه تم الإعلان عن وفاتين جديدتين، اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن البرلمان الأمريكي وافق على الإفراج عن أكثر من 8 مليارات دولار بهدف احتواء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

و أعلنت وزارة الصحة في والعاصمة واشنطن ان إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في سياتل الكبرى بلغ 39 شخصا، فيما توفى 10 أشخاص.

إلى ذلك، كانت مقاطعة  لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا أعلنت قبل قليل تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

فيما وصل عدد الحلات المصابة في ولاية نيويورك إلى 6 أشخاص.


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