AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

«التضامن» تواصل صرف معاشات شهر مارس

الخميس 05/مارس/2020 - 05:12 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
محمد عبد المنعم
تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر مارس، حيث بدأت الوزارة في صرف المعاشات الأحد الماضى لما يزيد على ٨.٣٣ مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية ١٥.٢٦ مليار جنيه.

وتتابع وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، عمليات صرف المعاشات، مشددة على أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد على ٣.٤٢  مليون قائم بالصرف بقيمة ٤.٨٤ مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ٥.٩٨  مليار جنيه يتم صرفها إلى ٣.٢٤  مليون قائم بالصرف ، فى حين يتم صرف ٤.٤٣  مليار جنيه من البنوك لما يزيد على ١.٦٦  مليون قائم بالصرف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن: غدا صرف المعاشات لـ 8.28 مليون مواطن بقيمة 15.22 مليار جنيه

اليوم .. صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الأول .. وزيرة التضامن: تحويل 4.40 مليار جنيه على البنوك تصرف لـ 1.64 مليون مواطن

التضامن: انتظام صرف معاشات يناير في يومها الثاني

السبت.. بدء صرف معاشات شهر فبراير

اليوم.. بدء صرف معاشات شهر فبراير

ترشيحاتنا

قصف مجهول يستهدف سوريا.. والجيش يصدر بيانا عاجلا

لغز القارة السمراء.. العلماء في حيرة من عدم انتشار كورونا بأفريقيا.. وتستر الحكومات مستحيل

«اهدى شوية»..عماد متعب يوجه رسالة لـ كهربا

المصري يوضح موقف طارق العشري حال توديع الكونفدرالية

بوس وأحضان.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد قرار حبسه عاما

قرار عاجل من فايلر بشأن رمضان صبحي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها حفاضات الأطفال.. البريطانيون يرتدون أشياء غريبة للحماية من كورونا

أزرق x أزرق.. مي عمر تتألق في أحدث جلسة تصوير

كورونا ينقسم إلى نوع أشد فتكا.. ويمكنه الانتشار في البول والبراز أو الغازات