«التضامن» تواصل صرف معاشات شهر مارس

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر مارس، حيث بدأت الوزارة في صرف المعاشات الأحد الماضى لما يزيد على ٨.٣٣ مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية ١٥.٢٦ مليار جنيه .





وتتابع وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، عمليات صرف المعاشات، مشددة على أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.





وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد على ٣.٤٢ مليون قائم بالصرف بقيمة ٤.٨٤ مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ٥.٩٨ مليار جنيه يتم صرفها إلى ٣.٢٤ مليون قائم بالصرف ، فى حين يتم صرف ٤.٤٣ مليار جنيه من البنوك لما يزيد على ١.٦٦ مليون قائم بالصرف.