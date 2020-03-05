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فن

كليب في الأحلام لـ لطيفة يحصد 2.2 مليون مشاهدة.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 04:01 ص
لطيفة - في الأحلام
لطيفة - في الأحلام
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سعيد فراج
حقق فيديو كليب أغنية "في الأحلام" لـ "لطيفة"، نجاحًا كبيرًا، ووصلت نسبة مشاهداته إلى مليونين و200 ألف بعد 3 أيام فقط من طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية "بتبص لدي ولدي وتشات قبل ما بتنام.. وكمان تليفونك ليه واخده معاك ف الحمام.. لو فاكر إنى غبيه المستخبى أهو بان .. أهدى على نفسك لتشوف منى جنان .. هوريك أيام سودا .. بتخونى وأنا موجودة .. حركاتك مش مظبوطه .. هتعمل نفسك نايم ؟ .. نام هطلعلك فى الأحلام". 

"في الأحلام" أغنية ضمن أغاني ألبوم "أقوى واحدة"، وهي من كلمات وألحان: إسلام صبرى، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعي. 

يُذكر أن آخر ألبومات لطيفة الفنية البوم "فريش" والذي تضمن العديد من الاغاني المتنوعة. 
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