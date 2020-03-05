اندلاع حريق بمحل كشري بمحيط محطة قطار المنيا

اندلع حريق هائل داخل مطعم كشري بالقرب من محطة قطار مدينة المنيا وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية لمنع امتداد الحريق.
تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية باندلاع حريق ضخم بالقرب من محطة قطار المحافظة.
وعلي الفور انتقل ضباط القسم لفحص البلاغ حيث اندلاع حريق هائل داخل مطعم كشري بمحيط محطة القطار ولم تتم السيطرة عليه وتم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف.
وتحرر محضر بالواقعة وجار معرفة أسباب الحريق وملابسات الحادث وحصر التلفيات وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة.