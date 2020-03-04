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توك شو

منظمة الصحة العالمية تكشف الفرق بين البرد و كورونا.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:44 م
الدكتور أشرف العدوي
الدكتور أشرف العدوي
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البهي عمرو

قال الدكتور أشرف العدوي، استشاري الأمراض الصدرية بمنظمة الصحة العالمية، إن أعرض فيروس كورونا مختلفة تمامًا عن الانفلوانزا العادية.

وأضاف استشاري الأمراض الصدرية، خلال حواره ببرنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن فيروس كورونا ليس منتشرا فى المجتمع المصري.

وأكد إستشاري الأمراض الصدرية أن أى شخص يعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة ولم يسافر أى دولة فى بها الفيروس؛ فهو آمن، وكل ما يعانى منه هو برد عادي.  

وأوضح إستشاري الأمراض الصدرية، أن الأعراض ليست وحدها كافية لكى نقول أن هذا الشخص مصابا بـ كورونا.

وأشار إستشاري الأمراض الصدرية، إلى أن فيروس كورونا لم ينتشر فى مصر، لافتا إلى أن اعراض السخونة إذا كانت فى دولة مثل الصين؛ فهذا الشخص يكون مشتبها بإصابته، أمام إذا كان فى مصر فلا.

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