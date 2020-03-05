فيسبوك يمنح منظمة الصحة العالمية إعلانات مجانية لهذا السبب

لاشك أن منصات التواصل الاجتماعي تحتل جزءًا كبيرًا من حياة الكثيرين حول العالم، حيث يتم تداول معلومات كثيرة عبرها سواء كانت عامة أو حتى شخصية، ويأتى فى مقدمتها فيسبوك متربعًا على العرش بانفراد، لذلك فهى قادرة على الإسهام بشكل كبير فى تغيير حياة الملايين.





فى إطار ذلك أعلن مارك زوكربيرج المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، منح منظمة الصحة العالمية أكبر مساحة إعلانية تحتاج إليها، لمواجهة فيروس كورونا عبر منصة فيسبوك.





وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، قالت إدارة فيسبوك "لقد نفذنا مؤخرًا سياسة لحظر الإعلانات التي تشير إلى فيروس كورونا وخلق شعور بالخوف".





وأضافت الشركة، "لدينا أيضًا سياسات لمنصات مثل Marketplace التي تحظر منتجات مزيفة لعلاج كورونا.. لمنع البلبلة ونشر المعلومات المضللة لني الناس".





واختتم البيان بعبارة "مع ذلك فإن الخدمة المجانية التى يقدمها فيسبوك تعمل من خلال الترويج للإعلانات التى تنشرها منظمة الصحة فى جميع أنحاء العالم".



