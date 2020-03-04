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رياضة

إعلامي مغربي يكشف حقيقة توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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حسن العمدة
كشف الإعلامي بدر الدين الإدريسي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية عن حقيقة توقف النشاط الكروي فى الدوري المغربي .

وقال الادريسي ، مع الاعلامي احمد شوبير ، عبر قناة تايم اون ، ان وزارة الصحة المغربية وراء قرار إقامة الفعاليات الرياضية بدون جمهور .

وشدد الادريسي ، علي ان النشاط الرياضي في المغرب قد يتعرض للتأجيل بسبب كورونا.

وأوضح أنه لم يصدر قرار بعد من السلطات المغربية بإقامة لقاء نهضة بركان والمصري في كأس الكونفيدرالية دون جمهور.

واختتم بدر الدين الادريسي ، تصريحاته ، ان دول أوربية سبقتنا في منع الجماهير من حضور المباريات، كانت إيطاليا .

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