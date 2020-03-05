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فن

رايح جاي.. مهرجانات حسن شاكوش بين الحذف واعادة النشر على يوتيوب

الخميس 05/مارس/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
أعاد المغنى حسن شاكوش طرح مهرجان "عود البطل" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد ساعات من حذفها بسبب حقوق الملكية الفكرية.

وقد يواجه مغنى المهرجانات حسن شاكوش شطب قناته الرسمية على موقع يوتيوب إذا تكررت الشكوى ضده ولاسيما الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بكلمات الأغانى والألحان.

وقام الفنان حسن شاكوش مطرب المهرجانات، بغناء أغنية شموخ النسر فى ستديو برنامج "كل يوم" إهداء الى مصر.

وقال حسن شاكوش خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، إن الأغنية الجديدة تكون أقل شيء يستطيع تقديمه إلى مصر فى الوقت الحالى.

وتابع مطرب المهرجانات، أن الذي كتب كلمات اغنية شموخ النسر هو مصطفى حدوته هو الذي كتب أغنية بنت الجيران مسبقا وهو أيضا من كتب أغنية عود البطل الجديدة.

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