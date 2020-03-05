رايح جاي.. مهرجانات حسن شاكوش بين الحذف واعادة النشر على يوتيوب

وقد يواجه مغنى المهرجانات

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وقام الفنان حسن شاكوش مطرب المهرجانات، بغناء أغنية شموخ النسر فى ستديو برنامج "كل يوم" إهداء الى مصر.





وقال حسن شاكوش خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، إن الأغنية الجديدة تكون أقل شيء يستطيع تقديمه إلى مصر فى الوقت الحالى.





وتابع مطرب المهرجانات، أن الذي كتب كلمات اغنية شموخ النسر هو مصطفى حدوته هو الذي كتب أغنية بنت الجيران مسبقا وهو أيضا من كتب أغنية عود البطل الجديدة.



