كواليس جديدة عن الحرب المشتعلة بين الأهلي والجبلاية بسبب عقوبات السوبر

أكد الإعلامي إسلام صادق٬ أن مجلس إدارة النادي الأهلي غير معترف بعقوبات اتحاد الكرة ضد لاعبي الفريق الأحمر، وذلك على خلفية العقوبات التي صدرت من الجبلاية عقب أحداث مباراة السوبر المصرى بالإمارات .





وقال صادق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "النادي الاهلى شكل وفد من خالد مرتجى ومحمد عثمان ومحمد مرجان وقاموا بالذهاب الى اتحاد الكرة من أجل التأكد من السي دي الخاص بأحداث السوبر"





وأضاف: "مسئولي الاهلى شككوا في عقوبات اتحاد الكرة ورفضوا تماما الاعتراف بها خاصة من لجنة الانضباط".





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عصر يوم السبت المقبل الموافق 7 مارس، في لقاء سيقام على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2020.



