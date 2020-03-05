أمل فوزي: الجميع كان يتعامل مع كورونا في البداية بشكل فكاهي

قالت الكاتبة الصحفية أمل فوزي، رئيس تحرير مجلة "نصف الدنيا"، إن هناك تحولًا تامًا فى التعامل مع انتشار فيروس كورونا، موضحة أن الجميع كان يتعامل مع الموضوع بشكل فكاهي.





وأضافت الصحفية أمل فوزي، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الجميع كان يشاهد الماسكات المخصصة لفيروس كورونا ويقوم بعمل إفيهات عليها.





وأوضحت الصحفية أمل فوزي، أن الفيروس بعد انتشاره فى بعض المناطق وحالات الوفاة أصبحت تتزايد؛ بدأ الجميع يتعامل بأمر جدي.





وأشارت الصحفية أمل فوزي، إلى أن ظهور الفيروس بدأ منذ 90 يومًا وهناك إصابات بلغت 90 ألف شخص، وهذا أمر مقلق.





ولفتت الصحفية أمل فوزي، إلى أن فيروس كورونا قريب جدًا من مصر، وعلينا الحذر، والجميع عليه توعية أفراد أسرته بالعناية بالنظافة الشخصية، وعدم التواجد في أماكن مغلقة.



