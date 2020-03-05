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بين الناس

حذفوهم وتركوني وحيدا.. صاحب معاش يناشد التموين إعادة الأسرة للبطاقة الذكية

الخميس 05/مارس/2020 - 07:17 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن مصطفى حسن مصطفى كامل، مقيم 6 شارع الجندي بالعمرانية الغربية محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف زوجته وأولاده الاثنين من بطاقة التموين الخاصة به، والتى تحمل رقم 121400776753 منذ ما يقرب من 18 شهرا.


 وعندما تقدم بتظلم أفادوا بإضافة الأولاد لكن الزوجة يتم صرف التموين من خلال بطاقة أخرى وهو على غير الحقيقة، وحتى الآن يتم صرف فرد واحد فقط وهو رجل بالمعاش ويحتاج للتموين ورقمه القومى 26707010100512".


ويقول فى رسالته، "أنا رجل بالمعاش سني 53 سنة وتم حذف زوجتي وأولادي الاثنين من بطاقه التموين منذ ما يقرب من 18 شهرا، وتقدمت بشكوى لإثبات حقى فى مكتب تموين وإلى الآن "بصرف فرد واحد ومفيش حد رجع على البطاقة زى ما قالولي" .


للتواصل مع الشاكى : 01113242950 


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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