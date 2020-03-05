محمد عبد السلام: إيمونيكي تم تعيينه مديرا لأكاديميات المقاصة في أفريقيا

قال اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، إن تعيين النيجيري إيمانويل إيمونيكي مديرًا لأكاديميات النادي في أفريقيا؛ نظرًا لخبراته الكبيرة في تلك الجزئية.





وأضاف رئيس المقاصة، في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "ten"، أن القرار كان بناءً على تاريخ إيمونيكي الكبير في اكتشاف المواهب الشابة في أفريقيا، وأنه سيكون عاملا أساسيا في تطوير نادي مصر المقاصة مستقبلًا.



