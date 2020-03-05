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رياضة

محمد عبد السلام: إيمونيكي تم تعيينه مديرا لأكاديميات المقاصة في أفريقيا

الخميس 05/مارس/2020 - 03:04 ص
إيمانويل إيمونيكي
إيمانويل إيمونيكي
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عمرو أبوبكر
قال اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، إن تعيين النيجيري إيمانويل إيمونيكي مديرًا لأكاديميات النادي في أفريقيا؛ نظرًا لخبراته الكبيرة في تلك الجزئية.

وأضاف رئيس المقاصة، في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "ten"، أن القرار كان بناءً على تاريخ إيمونيكي الكبير في اكتشاف المواهب الشابة في أفريقيا، وأنه سيكون عاملا أساسيا في تطوير نادي مصر المقاصة مستقبلًا.

وتابع أن تعيين إيهاب جلال قرار جيد لأنه يمتلك خبرات كبيرة في الدوري المصري، وسيحقق مزيدا من المكاسب مع النادي خلال الفترة القادمة.
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