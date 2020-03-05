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بين الناس

بدون دخل ..أرملة تناشد التضامن صرف معاش للإنفاق على طفلين

الخميس 05/مارس/2020 - 08:58 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشدت السيدة نادية، أرملة، عاجزة عن العمل في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى ، بصرف معاش لها للإنفاق على أطفالها .

 

 وتقول فى رسالتها :  في رحلة علاج زوجي قبل أن يتوفاه الله بعت كل ما أمتلك حتى أثاث منزلي، حتى رحل عن الحياة تاركا لي طفلين دون دخل أو معاش لأنه كان عامل أرزقي  يعمل يوما ويتعطل أياما، عملت في المنازل وتنظيفها لأنفق على أطفالي حتى أصبت بالمرض، وأصبحت عاجزة عن العمل، والآن أتمنى  معاشا من التضامن لأنفق منه على أطفالي .

للتواصل مع الحالة : ٠١٠٦٩٣٠١٦٦٢

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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