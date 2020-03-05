كأس اليونان.. كوكا يسجل في خسارة أولمبياكوس أمام باوك بمباراة الذهاب

أخفق فريق أولمبياكوس الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري، أحمد حسن "كوكا"، في تحقيق فوز خارج أرضه أمام باوك وخسر بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ضمن بطولة ذهاب نصف النهائي كأس اليونان.





كوكا افتتح أهداف أولمبياكوس في شباك باوك في الدقيقة الـ 3، وعزز جوليهيرم بالهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الثامنة، لكن انتفض أصحاب الأرض سريعًا وسجلوا هدفين في الدقيقتين 10 و12.





وفي الدقيقة 69 سجل اللاعب بيلكاس هدف فوز باوك من ركلة جزاء ليمنح فريقه فوزًا صعبًا على أولمبياكوس.





ويحتاج أولمبياكوس إلى الفوز في مباراة العودة بهدف نظيف فقط من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.