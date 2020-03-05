برلماني: علينا مواجهة شائعات انتشار كورونا عبر المساجد والكنائس والمدارس

وجه المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب، الشكر لوزارة الصحة على المجهود الكبير فى اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أهمية الدور المجتمعي فى مواجهة شائعات الفيروس وأيضا التوعية للوقاية منه من خلال الكنائس والمساجد.





وقال "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الوقاية خير من العلاج، لذا يجب نشر طرق الوقاية من الفيروسات فى المساجد والكنائس والمدارس، لاسيما أن هذه الأماكن أكثر الأماكن التى يتجمع بها أكبر عدد من المواطنين فى وقت واحد.



