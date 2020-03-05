بقيمة 8 مليارات دولار.. الكونجرس يمرر خطة لمواجهة فيروس كورونا

قرر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، الموافقة بأغلبية مطلقة على خطة بقيمة 8.3 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا.





وكانت هيئة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى 149 حالة، من بينهم 10 وفيات.





وتتركز الحالات جميعها داخل الولايات المتحدة حتى الآن كالآتى: أريزونا حالتان، كاليفورنيا 33، فلوريدا 3، جورجيا 2، إلينوى 4، ماساتشوستس 2، نيوهامشير 2، نيويورك 6، كارولاينا الشمالية حالة واحدة، أوريجون 3، رود آيلاند 2، واشنطن 39 (تشمل 10 حالات وفاة)، ويسكونسن حالة واحدة.



