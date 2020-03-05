بديل طبيعي للبوتكس والفيلر.. 7 فوائد فعالة لـ الحقن البيولوجية

وأكد أن هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الحقن البيولوجية، والتي يمكن أن يستفاد منها كل من الرجل والمرأة، ومن أهمها:

وأكد أن هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الحقن البيولوجية، والتي يمكن أن يستفاد منها كل من الرجل والمرأة، ومن أهمها:

ومن أهم ما يميز الحقن البيولوجية، أكد فاخر في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الحقن البيولوجية تتميز بخلوها تمامًا من اَي عنصر كيميائي مصنع، مثل: البوتوكس

، حيث إنها تستخدم مؤخرا للبشرة الوجه والرقبة، لذا فهي تعد ثورة علمية محدثة، مضافًا إليها بعض العناصر الحيوية البيولوجية، يمكن أن تستخدم بالنسبة للرجل والمرأة.





6- تعمل على وقف النشاط الفسيولوجي للخلايا مع تقدم العمر، والتي توقف نشاط حمض الهيالورونيك الطبيعي الذي يفرز بالبشرة وخصوصًا الرقبة.





7- يساعد الجسم على إخراج الكولاجين الطبيعي.



