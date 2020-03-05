بديل طبيعي للبوتكس والفيلر.. 7 فوائد فعالة لـ الحقن البيولوجية

قال الدكتور أيمن فاخر، أستاذ الطب البيولوجي ومضادات السموم بجامعة "فريدريك" الإيطالية، إن هناك بدائل طبيعية يمكن أن تستخدم في علاج تجاعيد الوجه والرقبة، وعلامات الشيخوخة التي تظهر على الإنسان، وأبرزها الحقن البيولوجية الغنية بالفيتامينات المتعددة Multivitamin.
وأضاف "فاخر"، أن الحقن البيولوجية أصبحت إحدى التقنيات الطبيعية المستخدمة في عالم التجميل، حيث إنها تستخدم مؤخرا للبشرة الوجه والرقبة، لذا فهي تعد ثورة علمية محدثة، مضافًا إليها بعض العناصر الحيوية البيولوجية، يمكن أن تستخدم بالنسبة للرجل والمرأة.
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ومن أهم ما يميز الحقن البيولوجية، أكد فاخر في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الحقن البيولوجية تتميز بخلوها تمامًا من اَي عنصر كيميائي مصنع، مثل: البوتوكس وحقن الفيلر.
وتابع فاخر، أن الحقن البيولوجية تحتوي على عناصر طبيعيه مستخلصه من خلايا حيوانية ونباتية، حيث أجريت العديد من الدراسات والأبحاث عليها لعدة سنوات لتقييم فاعليتها على التخلص من علامات الشيخوخة والتجاعيد.
وأكد أن هناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الحقن البيولوجية، والتي يمكن أن يستفاد منها كل من الرجل والمرأة، ومن أهمها:
1- الحفاظ على نضارة البشرة الوجه والرقبة.
2- التخلص من الخلايا القديمة ( التجاعيد).
3- تحفيز خروج الكولاجين وحمض الهيالورونيك الطبيعي من البشرة، والتي يقل إنتاجها من الجسم مع التقدم بالعمر.
4- إمداد الجلد بـ فيتامين C D6,B2 وعناصر الناتريوم والماغنسيوم والكولاجين والبلاسنتا، وخلايا العضلات والكالسيوم، وتحتوي علي عنصر الJalyronudasi D8/D30.
5- تعمل أيضًا كمضادات أكسدة قوية للبشرة .
6- تعمل على وقف النشاط الفسيولوجي للخلايا مع تقدم العمر، والتي توقف نشاط حمض الهيالورونيك الطبيعي الذي يفرز بالبشرة وخصوصًا الرقبة.
7- يساعد الجسم على إخراج الكولاجين الطبيعي.
ونوه فاخر، بأن الحقن البيولوجية تؤخذ تحت الجلد بإبرة 4mm، وتحقن مره كل ١٠ أيام من ٣ إلى ٥ مرات وهذه الحقن عنصر مهم في عالم التجميل في أوروبا، حيث انها اصبحت توجه قوي للعديد من الاطباء حول العالم في مجال التجميل، مما جعلهم يستخدمونها كبديل عن التقنيات المصنعة كيميائيا، لأنها لا تسبب في اي آثار سلبية مع مرور الوقت.