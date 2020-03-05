ضرائب على غير الحقيقة.. وليد يشكو من وقف بطاقة التموين

شكا المواطن وليد عبد الحميد، المقيم فى قرية ميت كنانة مركز طوخ فى محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقته التموينية بسبب خطأ فى بيانات الحاسب الآلى ممثلا فى ارتفاع الضرائب على غير الحقيقة.





لفت إلى أنه تقدم بتظلم مرفق به المستندات الدالة يتضمن الضرائب المستحقة عليه خلال الفترة من 2017 و2018، وهو ما لا يتعارض مع وجود بطاقة تموينية، ومع ذلك لم يتم عودة البطاقة التموينية على الرغم من احتياجه الشديد لها.





للتواصل مع الشاكى : 01228304475





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



